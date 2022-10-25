Başkan Erbaş: “Müslüman Türk askeri ahlakını İslam'dan alıyor”

Müslüman Türk askeri bu ahlakı İslam'dan alıyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler Başkan Erbaş'a “hoş geldin” pankartı açtı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üniversiteler bilimin, ilmin, irfanın, bilginin ve hikmetin dışarıya açılan kapısı olduğunu belirterek, “Şehirlerin ilim, irfan merkezleri üniversitelerdir. Üniversitelerin şehirlerde bulunmasının en büyük faydası şehrin mozaiğinin sürekli değişmesi, gelişmesi büyük bir kaynaşmaya vesile olmasıdır” dedi.

“İlim geleneğimizde ilmi seyahatler çok önemlidir”

Başkan Erbaş, Türkiye'deki herhangi bir üniversiteye Türkiye'nin her yerinden ve birçok ülkeden öğrencilerin geldiğini ve öğrencilerin o şehirlere zenginlik kattığını ifade ederek, “İlim geleneğimizde ilmi seyahatler çok önemlidir. Bakıyorsunuz İmam Buhari ta Buhara'dan çıkmış Medine'ye gelmiş, Medine'den bir ilim adamı çıkmış Endülüs'e gitmiş, Endülüs'ten İbnü'l Arabi çıkmış Konya'ya gelmiş” diye konuştu.

“Gençler bizim hazinemiz”

Genç kelimesinin Farsça bir kelime olduğunu ve zenginlik anlamına geldiğini dile getiren Başkan Erbaş, “Sizler bizim hazinelerimizsiniz. Heyecanınızı ve azminizi daha da arttırmanız gerekiyor. Bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir. Hikmet, hukuk ve ahlak medeniyetidir. İslam ilmi ahlakla, hakla, hukukla birlikte yürürse İslam'da ilmin önemi o zaman ortaya çıkar. Ahlaktan, haktan, hukuktan kopuk bilgi felaket getirir. Atom olarak ortaya çıkar Japonların başına düşer, iki tane şehri yok eder” ifadelerini kullandı.

“Müslüman Türk askeri ahlakını İslam'dan alıyor”

Başkan Erbaş, İslam dininin masum insanlara dokunulmasını yasakladığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “İslam dini Müslüman askere, savaş meydanlarında kadınlara, yaşlılara, çocuklara, elinde silah olmayan insana, hayvanlara, yeşile dokunmayacaksın, diyor. Yani sınırları o kadar genişletiyor ki o yüzden şehit verme pahasına insanlara bir şey olmasın diye gayret gösteriyor. Bakınız bizim askerimiz halen terörle mücadelede masum insanlara zarar gelmesin diye kılı kırk yarar. Şehit olmayı göze alarak buna dikkat ediyor. Müslüman Türk askeri bu ahlakı İslam'dan alıyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an'daki ilmi hadiseleri incelemek için bir komisyon kurulduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Çok zaman geçmeden belki 5 yıl belki 10 yılda bir Kur'an-ı Kerim'e yeniden şöyle bir bakmak, o meali üzerinde de yeni bir çalışma yapmak lazım. İlim sürekli gelişiyor geliştikçe yeni yeni anlamlar ortaya çıkıyor. Sürekli akan bir çeşme gibidir Kur'an-ı Kerim. Yani her an sanki yeni inmiş gibi insanın zihnine manalar doğan bir Kitaptır. Bizim ilim anlayışımızda bütün ilimler Kur'an'idir, bütün ilimler dinidir” şeklinde konuştu.

“Dünyanın kurtuluşu İslam'da”

Başkan Erbaş, dünyanın ilacının ve kurtuluşunun İslam'da olduğuna işaret ederek, “Başka yerde kurtuluş arayan zarardadır. O yüzden biz üniversite öğrencileri olarak, üniversite hocaları olarak doğru dini bilgiyi tahsil edeceğiz. Onun eğitimini alacağız ve toplumu doğru dini bilgi ile bilgilendireceğiz. Biz hangi bölümden mezun olursak olalım en iyi olmaya çalışacağız” açıklamasında bulundu. Başkan Erbaş, Müslümanların, dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunmayı ve bu uğurda çalışmayı inançlarının gereği bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade ederek, dünyanın İslam'a ihtiyacı olduğunu söyledi. İnancın sahih bilgiler üzerine bina edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Erbaş, sahih dini bilgilerin doğru kaynaklardan ve devamlı bir şekilde okunması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Erbaş, Alak ve Kalem Surelerinden ayetlerle ilmin önemini anlatarak, “Bu ayetlere göre bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalem asla eksik olmamalı” ifadelerini kullandı.

Programa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Başkan Erbaş, ayrıca Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan'ı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'deki temasları kapsamında İl Müftülüğünü de ziyaret ederek, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.