Başkan Erbaş, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Dr. Ali Erbaş, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yukarı Mazı köyünde yangından etkilen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dr. Ali Erbaş, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yukarı Mazı köyünde yangından etkilen vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Köy sakinlerinden yangın afetinin sebep olduğu zararla ilgili bilgi alan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Devletimiz büyük, devletimiz uğranılan zararları karşılıyor inşallah. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, bu tür afetleri bir daha göstermesin” dedi.

Muğla'da İçişleri Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ile görüştüğünü ifade eden Başkan Erbaş, “Onlar canla başla çalışıyorlar. Orman teşkilatımız tamamen alanda. Bizim de tüm hocalarımız şu anda milletimizin yanında, dua ediyoruz, destekliyoruz. Diyanet Vakfımız çalışmalarıyla, evinden barkından uzak kalmış kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Cuma namazında tüm camilerde afetlerin son bulması için dua edildiğini belirtti.

Başkan Erbaş, ayrıca Milas bölgesinde yangınla mücadelede görev yapan ekiplerle görüşüp onlara kolaylıklar diledi.