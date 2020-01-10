İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ercan gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla basın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Başkan Murat Ercan, basın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Halkın gözü kulağı olan basın emekçilerinin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ercan, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Her zaman gazetecilerin görüş ve tespitlerine önem verdiklerini belirten Başkan Ercan, “Yurdun dört bir yanında fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan tüm emekçilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Gazeteciler milletin ortak sesidir” dedi.


Sincan'a dair projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Ercan, gazetecilerle fikir alışverişinde bulundu. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen buluşmada hatıra fotoğrafı da çekinildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.