Başkan Ercan, gençlerin sorularını yanıtladı

Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören gençlerle bir araya gelen Başkan Ercan gençlere yönelik projelerini paylaştı, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ercan ” En önemli şey gençlere ve çocuklara yapılan yatırım. Gençlerimizi mümkün olduğu kadar sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerle iç içe kılmamız lazım” diye konuştu. Başkan Ercan ''Gençlerle Başbaşa'' programı kapsamında Sincan ilçesinde bulunan tüm okulları ziyaret etmeyi sürdürecek.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ''Gençlerle Başbaşa'' programına devam ediyor. Yenikent Ahmet Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören gençlerle buluşan Başkan Ercan, belediye çalışmaları ve projeler hakkında gençlerle bilgi alışverişinde bulundu, gençlerin sorularını yanıtladı.

“Gençler sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerle iç içe olmalı”

Türkiye'nin geleceğinde gençlerin önemine vurgu yapan Başkan Ercan “Gençlerimizin öngörüsü, hayalleri bizlere yol gösterecek. Ben gençlerle bir araya geldiğimde en az benim onlara öğrettiğim kadar ben de onlardan öğreniyorum. Sadece akademik değil, sosyal bir birey olarak yetişmeniz de çok önemli. Yerli ve milli ama aynı zamanda dünyayı da iyi anlayan, zamanın ruhunu da kavramış gençler olmalısınız. Bu bir ülke için en iyi sermayedir. En önemli şey gençlere ve çocuklara yapılan yatırım. Bizler de elimizdeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi mümkün olduğu kadar sosyal, bilimsel, kültürel etkinliklerle iç içe kılmamız lazım” diye konuştu.

Başkan Ercan gençlere yönelik projelerini paylaştı

Gençlerin en çok merak ettiği kendilerine yönelik projeler oldu. Başkan Ercan Millet kıraathanelerinden spor alanlarına kadar pek çok proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak,"Millet Kıraathaneleri başlattık. Sincan'da şu anda 3 tane Millet Kıraathanesi hizmette. Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi ve son olarak da Yenikent'te Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesini açtık. Sayısını daha da arttırarak Millet kıraathanesi açmaya devam edeceğiz. Ayrıca gençlerimiz için spor alanları, her mahalleye yüzme havuzu yapmayı düşünüyoruz. Gençlik lokalleri yapacağız. Konaklar yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Gençlerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Ercan öğrencilerden büyük ilgi gördü. Programın sonunda gençler Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.