Başkan Ercan gençlerle bir araya geldi

Sincan Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören gençlerle buluşan Başkan Ercan, belediye çalışmaları ve projeler hakkında gençlerle bilgi alışverişinde bulunarak, Sincan'ın gelecek vizyonunu paylaştı. Türkiye'nin geleceğinde gençlerin önemine vurgu yapan Başkan Ercan, “Okullarımızı ziyaret ederek siz gençlerle buluşmak benim için süreklilik arz ediyor. Gençlerle sohbet etmeyi çok önemsiyorum ve gençlerin fikirlerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sincan'da Millet Kıraathanelerimiz var biliyorsunuz. Zaman zaman sizlerle orada da birlikte oluyoruz. Bugün burada sizlerle fikirlerimizi hayallerimiz konuşmuş olmak bizler için çok önemli. Sizlerle sohbet etmekten büyük bir keyif aldım. Geleceğin umudu sizlersiniz. Sizlere çok güveniyorum” dedi.