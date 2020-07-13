Başkan Ercan hafta sonu esnafla buluştu

Başkan Ercan, bu hafta sonunda Onur Caddesi, Lale Caddesi, Kutsal Sokak, Melek Sokak, Öncü Sokak, Meltem Sokak, Vatan ve Ankara Caddelerini gezdi. Esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Ercan, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Ercan, “Sincanımızın kıymetli esnafını ziyarete devam ediyoruz. Sokakta karşılaştığımız vatandaşlarımızla selamlaşarak, hasbihal ediyoruz. Her fırsatta esnafımız ve vatandaşlarımızla bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizim için çok önemli. Bizlere zaman ayıran ve iş yerlerinde misafir eden esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ercan, esnaf ve vatandaş sohbetlerinde yeni normalleşme ile birlikte uyulması gereken sosyal mesafenin ve maske kullanımının önemine bir kez daha değinirken, yapımına başlanacak olan, devam eden ve tamamlanmış projelere ilişkin de merak edilenleri yanıtladı. Başkan Ercan, esnaf ziyaretlerinin ardından cübbesini giydi nikah törenlerinde mesaisine devam etti.