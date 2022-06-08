Başkan Ercan işitme engelli çocuklarla keyifli bir gün geçirdi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, işitme engelli çocuklar ve aileleriyle birlikte Türk İşaret Dili Bayramı'nı kutladı. Çocuklar önce can dostlarıyla keyifli vakit geçirdi; ardından Eko-Çiftlik'te Başkan Ercan ile piknik yaptı.

Yılmaz Balaban İşitme Engelliler Okulu öğrencisi olan 140 özel çocuk, aileleri ve öğretmenleri ile toplam 300 kişi Polatlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Sevgi Bahçesini ziyaret etti. Burada can dostlarıyla vakit geçiren çocuklar, onlarla yakından ilgilendi; su ve mama vererek onları kendi elleriyle besledi. Sera alanını da gezen çocuklar, bitkilere dokunarak inceledi.

Özellikle Rehabilitasyon Merkezindeki atlar, çocukların ilgisini çekerken Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün hediyeleriyle de mutlu oldu. Tüm çocuklara şapka, mama ve tohumlu kalem ve rozetten oluşan çanta hediye edildi. Ayrıca Sincan Belediyesi çevre dostu rozetleri misafirlere takılarak çevre bilinci ve duyarlılığında farkındalık oluşturuldu.

Ardından Eko- Çiftlik'e giden çocuklar Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile birlikte yemek yedi. Burada Başkan Ercan sıfır atık ve iklim değişikliği ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Ercan, “Kalplerimizdeki sevgi birbirimizi duymaya, güzeli anlatmaya yeter. Türk İşaret Dili Bayramı'nda işitme engelli kardeşlerimizle bir arada, keyifli bir gün geçirdik" dedi.

Çocuklar Eko Çiftlik'te tamamen geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun parkında gönüllerince eğlendi.