Başkan Ercan, Selçuklu Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Selçuklu Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı.

Gençlerin keyifli ve kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Sincan Belediyesi, gençlik merkezlerine bir yenisini daha ekleyerek Selçuklu Gençlik Merkezi'ni hizmete açtı. Selçuklu Okçuluk Kursu'nun yanında açılan gençlik merkezinin açılışında konuşan Başkan Murat Ercan, “Okçuluk kursumuz da burada devam ediyor. Gençlik merkezimiz, gençlerimize yönelik çeşitli kurslarla faaliyet gösterecek inşallah. Her şey gençlerimiz için. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gençler için spor ve sanatın çeşitli branşlarında talebe göre faaliyetler düzenleyecek olan gençlik merkezlerinde herhangi bir kontenjan sınırlaması yok. Gençlerin oyun oynamaya, spor yapmaya ve eğlenmeye duydukları ihtiyaç göz önüne alınarak yapılan merkezler için bir yaş sınırı bulunmuyor. Gençlik merkezlerinde gençler, drama, resim, İngilizce dersleriyle hem eğleniyor hem öğreniyor. Gençler aynı zamanda kültürel ve sosyal aktivitelerle de bu merkezlerde sosyalleşiyor.