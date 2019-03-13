İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ercan: “Temelli sadece Sincan için değil, Ankara için de çok değer ifade edecek”

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Temelli’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Temelli'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ercan, “Temelli sadece Sincan için değil, Ankara için de çok değer ifade edecek” dedi.


Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, Temelli'de esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Ercan, Temelli Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında bölgeye yapılması düşünülen Millet Bahçesi Projesi'ni paylaşarak, “Golf sahalarından binicilik alanına, mesire alanlarından gençlik ve kadın merkezlerine kadar çok yönlü bir millet bahçesi haline getirmek istiyoruz. Temelli sadece Sincan için değil, Ankara için de çok değer ifade edecek” diye konuştu.


Açılışın ardından Temelli kapalı pazar yerini de ziyaret eden Başkan Ercan, esnafa hayırlı işler diledi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da uzun uzun sohbet eden Ercan, “Temelli bizim göz bebeğimiz. Her zaman yanımızda oldunuz, 31 Mart'ta da yanımızda olacağınızdan eminim” dedi.


Ercan'ın gün boyu süren ziyaretlerinde vatandaşların ilgisi de oldukça yoğundu. Görüşlerini ve taleplerini bizzat iletmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Murat Ercan'a destek sözü verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.