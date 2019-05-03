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Başkan Ercan, Törekent esnafı ile buluştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Törekent Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Törekent Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Törekent'i karış karış dolaşan Başkan Ercan, esnaf ile çay içip sohbet etti. Başkan Ercan, “Sincan olarak büyük bir aile olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık. Herkesi ailemizden bir birey olarak görüp çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da Sincanımız için daha da çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın gün boyu süren Törekent ziyaretlerinde vatandaşların ilgisi de oldukça yoğundu. Görüşlerini ve taleplerini bizzat iletmekten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Ercan'a teşekkürlerini iletti.

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