Başkan Ercan vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

İftar öncesi esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Ercan, evine davet eden bir vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu.

Her daim vatandaşlarla iç içe olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu yıl da Ramazan'ın bereketini vatandaşlarla birlikte paylaşmayı tercih etti. İftar saati öncesinde Sincan Belediye Meclis Üyesi Osman Özüpek ile Kutsal Sokak ve Onur Sokak'ta esnaf ziyaretlerinde bulunan Ercan, esnafa hayırlı iftarlar diledi. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal eden Başkan Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte Erhan Gürses adlı vatandaşın davetine icabet etti. Orucunu Gürses ve ailesiyle birlikte açan Başkan Ercan, “Ramazan ayı birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur demek. Ramazan ayının bu güzelliklerini vatandaşlarımızla birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Gürses ailesi, Başkan Ercan'ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, Ercan'a teşekkür etti.