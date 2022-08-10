Başkan Ercan'dan Sincanlılara aşure ikramı

Aşure kazanlarının kurulduğu Lale Meydanı'nda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan vatandaşa elleriyle aşure ikram etti.

Muharrem ayının manevi atmosferinde aşure kazanları Sincan'da kuruldu. Lale Meydanı'ndaki Aşure Günü etkinliğine katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan vatandaşa aşure ikram ederek Muharrem ayının anlam ve önemine değindi. AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun'un da yer aldığı aşure ikramında vatandaşlara 12 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Başkan Ercan'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Hijyenik koşullarda özenle hazırlanan aşureler binlerce Sincanlı'ya ulaşırken, Başkan Ercan, Muharrem ayının hayırlar getirmesini diledi.

Vatandaşın yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan, “Artık Muharrem ayının başlangıcında yaptığımız Aşure Günü geleneksel hale geldi. Birliğin, beraberliğin ve bereketin sembolü olan bu özel günlerde vatandaşımızla bir araya gelmek mutluluk verici. Burada hem vatandaşımızla sohbet ediyor hem de onlara aşure ikram ediyoruz. Huzurlu bir Muharrem Ayı diliyorum ülkemize ve Sincanımıza” dedi.