Başkan Ertuğrul Çetin dinliyor, hizmet üretiyor

Halk Meclisleri, Meslek Grupları ve Esnaf Buluşmaları, Esnaf Ziyaretleri ve ev ziyaretleri ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarla sık sık bir araya Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Görkent Sitesi sakinleriyle buluştu.

Vatandaşların istek ve taleplerine göre mahallelerde yapılacak olan proje ve çalışmaları şekillendiren Başkan Ertuğrul Çetin, Mimar Sinan Mahallesi Görkent Sitesi sakinleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve site sakinlerinin katılım sağladığı buluşmada Mimar Sinan Mahallesine yapılacak projeler ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, vatandaşların fikir ve önerilerini dinledi.

‘‘Her an sahada oluyor, hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alarak hizmet üretiyoruz''

Vatandaşlarla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Görkent Sitesi sakinleriyle bir araya geldik. Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Fikirleri bizim için çok değerli. Biz makamda oturmayı değil, hemşehrilerimizle beraber olup, istek ve önerilerini dinleyerek Pursaklar'ı birlikte yönetmeyi tercih ediyoruz. Her an sahada oluyor, onların taleplerini dikkate alarak hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için ilk günkü heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.