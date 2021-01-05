İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Ertuğrul Çetin sokakların nabzını tutuyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pandemi kurallarına dikkat ederek soluğu Pursaklar halkının yanında aldı.


Esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile sık sık sahada bulunan Başkan Çetin, ilçeyi karış karış dolaşarak Pursaklar halkıyla sosyal mesafe kurallarını gözeterek hasbihal etmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, parklar, sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşlara vaka sayılarında azalmanın olduğu bilgisini verirken, rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Ertuğrul Çetin, ziyaret ettiği mahallelerde özellikle park ve yeşil alanlarda da incelemelerde bulunarak, parklardaki eksiklerin en kısa sürede tamamlanıp, sıcak yaz günlerinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması konusunda talimat verdi.



‘‘Pursaklar'ın çehresini değiştirecek yeni yapıtlara imza atacağız''


Her anı değerlendirerek vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Başkan Çetin, "Tedbirler kapsamındaki yasakların ardından hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Pursaklar'a neler yapabiliriz diye görüş alışverişinde bulunduk. Göreve başladığımız ilk gün şu ifadeyi kullanmıştık, ilçemizi birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar almış olduğumuz kararları Pursaklar halkı ile istişare ederek aldık ve inşallah bu süreçten sonra da yapacağımız projeleri alacağımız kararları istişare ederek Pursaklar'ın çehresini değiştirecek yeni yapıtlara imza atacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.