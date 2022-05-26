Başkan Ertuğrul Çetin yeni projeler için sahada

Pursaklar'ı daha estetik, daha modern bir hale getirmek için yoğun mesai harcaya Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe genelinde devam eden tüm çalışmaları bizzat yerinde inceliyor ve yakından takip ediyor. Göreve geldiği günden bu yana Pursaklar halkının yaşam kalitelerini arttırmak için bir an dahi durmayan Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sakinlerine nefes aldıracak yeni yaşam alanları için kolları sıvadı. Başkan Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Kesgin ve Etüd Proje Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sahaya inerek bölgenin genel dokusu bozulmadan yapılması planlanan projeler öncesi sahada fizibilite çalışmaları gerçekleştirdi.

‘‘Yöntemimiz, ekip çalışması, yerinde inceleme ve iş takibi''

Pursaklar'ın gelişimine yön verecek ve ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımları vatandaşların hizmetine kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Ekip çalışması, yerinde inceleme ve işi takip çalışma yöntemimizle Pursaklar'ı benzersiz güzellikte bir ilçe haline getirmek için aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde şu ana kadar yaptığımız hizmetler, yapımı devam eden projelerimiz ve önümüzdeki günlerde yapacağımız hizmetlerimiz artarak devam edecek. Hemşehrilerimize hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak dün olduğu gibi bugünde çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.