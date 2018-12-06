Başkan Ertürk Ardahanlıları ağırladı

Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, makamında ağırladığı misafirlerine yaptıkları çalışmalar ile yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve katılımcı yönetim anlayışıyla hizmete devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Ertürk, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Sayak ve beraberindekilere teşekkür etti. Sayak ve yönetim kurulu üyeleri de gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür ettiler.