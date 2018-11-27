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Başkan Ertürk, tedavi gören vatandaşları yalnız bırakmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde ve evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Ertürk, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Ertürk, hasta vatandaşlara ve hasta yakınlarına sürekli olarak yanlarında olduklarını ve herhangi bir şeye ihtiyaçları olması durumunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Şehit annesine ziyaret


Ertürk, ziyaretler kapsamında 15 Temmuz Şehidi Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar'ın aynı hastanede tedavi gören annesi Yurdagül Anar'ı da unutmadı. Ertürk ayrıca sağlık çalışanlarıyla da sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ertürk, hastane ziyaretinin ardından evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmadı. Ertürk hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana, hasta ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, “Onlara moral vermek, onlara acil şifa dileklerimizi iletmek için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir nebze de olsa onları mutlu edebiliyorsak ve onların dualarını alabiliyorsak ne mutlu bize. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.


Hasta ve hasta yakınları ise ziyareti ve yakın ilgisinden dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür etti. Hastalar bu ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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