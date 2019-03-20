Başkan Ertürk'ten Binali Yıldırım'a destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İstanbul'da yaşayan Ankaralılarla bir araya gelerek, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olün Binali Yıldırım'a destek istedi.

Başkan Ertürk, İstanbul'da yaşayan Ankaralılarla buluştu. Başkan Ertürk, Üsküdar başta olmak üzere İstanbul'un değişik ilçelerinde yaşayan Ankaralıları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret etti. Ertürk, ziyaretleri sırasında hemşehrilerinden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti'nin Üsküdar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Hilmi Türkmen ile Beypazarılı olan AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgül Özkan Yavuz'a destek istedi. Başkan Ertürk, daha sonra İstanbul'da yaşayan Ankaralılar Derneğince düzenlenen “Ferfene Gecesi” etkinliğine katıldı. Geceye İstanbul'da yaşayan çok sayıda Ankaralı katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda İstanbul'da yaşayan Ankaralılar sohbet ederek hasret giderme fırsatı buldu. Başkan Ertürk, burada masaları tek tek gezerek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ertürk, burada da hemşehrilerinden Binali Yıldırım, Hilmi Türkmen ve Özgül Özkan Yavuz için destek istedi.

Ankaralılar Yıldırım'ın yanında

Başkan Ertürk, böylesine anlamlı bir etkinlikte İstanbul'da yaşayan Ankaralılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Ertürk, “Değerli hemşehrilerimle bir arada olmaktan oldukça mutluyum. Ankaralılar olarak bu güzel ortamda hasret giderme ve hasbihal etme fırsatı bulduk. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Nasıl ki 15 Temmuz'da hep birlikte ülkemizi işgal etmeye, vatanımızı parçalamaya, devletimizi bölmeye, bayrağımızı indirmeye, çalışanlara karşı dimdik durduysak inşallah 31 Mart'ta da yine yalnızca aziz milletimizin değil tüm İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun dava ve yol arkadaşı olan Kahramankazanlı hemşehrimiz Sayın Binali Binali Yıldırım'a sahip çıkacağız. Türkiye'nin bekasının oylanacağı 31 Mart'ta Ankaralılar olarak üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.