Başkan Köse, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu makamında ağırladı.

Göksu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Köse, misafirini belediye hizmet binasının girişinde karşıladı. Daha sonra Köse'nin makamına geçen ikili burada bir süre sohbet etti. Göksu'nun görevde olduğu süre içerisinde Esenler'e çok büyük kazanımlar sağlayacağını kaydeden Köse, Başkan Göksu'ya başarı diledi. Köse, “Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu beyefendiye ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak amacı ve hedefi aynı. Bulunduğumuz ilçeyi nasıl daha ileri götürürüm" dedi. Ziyaretin sonunda, Başkan Köse, Esenler Belediye Başkanı Göksu'ya tablo hediye etti. Misafirperverliğinden dolayı Başkan Köse'ye teşekkür eden Göksu da, Köse'nin yapmış oldukları çalışmaları beğenerek takip ettiklerinin altını çizerek, Köse'ye başarı dileklerini iletti.