Başkan Köse ilk 100 gündeki faaliyetleri basınla paylaştı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Mamak Belediye Başkanı seçilen Murat Köse, görev süresinin ilk 100 gününde yapılan çalışmaları ulusal ve yerel basın ile paylaştı.

Belediye hizmet binasında düzenlenen program, yapılan hizmetlerin barkovizyon gösterimi ile başladı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ulusal ve yerel basınımızın siz temsilcilerine gerek yapılacak projelerimizi gerekse yapılan hizmetlerimizi tarafsız bir şekilde görsel ve yazılı olarak vatandaşlarımıza aktardığınız için teşekkür ederim” dedi.

"Söz, güzel Mamaklılarda"

Yapılan hizmetlerin belirli periyotlarla vatandaşlara aktarılacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “1994 yılında başlayan 'Halka hizmet hakka hizmet' anlayışı ile milletimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu anlayış ile denetlenebilir, hesap verebilir, şeffaf bir belediyecilik hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda vatandaşımızın istek taleplerine dinlemek için 'Açık Mikrofon Açık Kürsü' uygulaması başlattık. Vatandaşlarımıza 'Nasıl bir Mamak hayal ediyorsunuz' diye soracağız. Devam eden süreçte de 'Mamak için bir fikrim' var kampanyası başlatacağız. Bu fikirleri bir komisyonla değerlendireceğiz ve başarılı olanları değerlendireceğiz” dedi.

"7/24 ulaşabilirler"

Göreve gelir gelmez 7/24 ulaşılabilir bir belediye olduklarını kaydeden Köse, “Milletimizin istek ve taleplerini iletebileceği birçok kanal oluşturduk. Bunlardan biri sosyal medya. Sosyal medyada faaliyetlerimizi sürekli paylaşıyor, bir taraftan yorumları dikkate alarak milletimizin ne dediğini dinliyoruz. Bunun yanı sıra akıllı telefon uygulamalarını hayata geçirdik. Tamamen ücretsiz. Oradaki menülerden herhangi bir problemi yazıp, fotoğraf çekip belediyemize iletebiliyorlar” diye konuştu.

"Çay, poğaça, kahveler bizden"

Belediye hizmet binasının giriş katında vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek adına Hızlı İletişim Merkezi (HİM) kurduklarını kaydeden Başkan Murat Köse, “Orada çeşitli masalar oluşturduk. Mali hizmetler, emlak, imar ve fen işleri müdürlüklerimizin temsilcileri yer alıyor. Burada vatandaşlarımız işlemlerini kolayca hallederek kat kat gezmek durumunda kalmıyor. Ancak gerekli bir durum olursa da asistanlarımız vatandaşlarımıza eşlik ediyor. Ayrıca hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızın dinlenmesi için giriş katında bir kafeterya yaptık. Burada hizmet almaya gelen hemşerilerimize ikramlarda bulunuyoruz. Çay, poğaça, kahveler bizden” ifadelerini kullandı.

Gönül sofrası açılıyor

Gönül belediyeciliği uygulamaları kapsamında gönül sofrası projesinde sona geldiklerini kaydeden Köse, “Kurban Bayramı'nda sonra inşallah Gönül Sofrası Projemizi açacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizi belirli akşamlarda evinden alıp gönül soframızda misafir edeceğiz. Bir masa etrafında bir araya geleceğiz. Kimi zaman bir bakanımız kimi zaman bir milletvekilimiz kimi zamanda bir şirket yöneticimiz de olacak masamızda. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Gönül Soframızda da dinleyeceğiz” dedi.

Prestij projelerimizde ciddi aşama kaydettik

Mamak'ta hayata geçirecekleri prestij projelerle ilçeye değer katacaklarını kaydeden Köse, “Çalışmalarda ciddi aşama kaydettik. Kıbrıs Kanyonu projesinde harita çalışmalarını bitirdik. Şuan kentsel tasarım çalışmaları yapılıyor. Ekolojik köy çalışmamızda devam ediyor, tasarım boyutu bitmek üzere. Hüseyingazi Seyir Terası, cep terminali, Ekin ve Yenibayındır mahallelerinde yüzme havuzu ve spor kompleksi, Elmadağ Gözlem Evi çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.