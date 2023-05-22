Başkan Köse köy düğünlerine katıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğün Mahallesi'nde yöresel köy düğünlerine katıldı.

Geleneklerini her anlamda yaşatan, özünü unutmayan Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi'nde köy düğünleri geleneğine uygun şekilde yapılmaya devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğün Mahallesi'nde yöresel köy düğünlerine katıldı. Düğünlerde kazanlar kurularak yemekler pişirildi. Gelin ata bindi, düğün alayı köy meydanından yürüdü. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de düğün alayına eşlik etti. Düğünde en dikkat çeken ise kendine has el işlemesi ile gelin duvağı idi.

Başkan Murat Köse, geleneksel köy düğünlerine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Geleneğine, örfüne sahip çıkmasıyla, mertliği ve dürüstlüğü ile, her zaman haktan ve hakikatten yana olmasıyla bana göre her zaman birinci sırada. Kadim kültürümüzün izlerini taşıyan, bu kültürü yaşatan nadide bir mahallemiz Kutludüğün. Kutludüğün'ü ve Kutludüğünlüleri seviyorum” ifadelerini kullandı.