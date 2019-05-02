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Başkan Köse: "Mamakımızı eğitimiyle, sağlığıyla, turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yerlere taşıyacağız"

Mamak Kaymakamı Ziya Polat’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamakımızı eğitimiyle, sağlığıyla, turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yerlere taşıyacağız inşallah” dedi.

Mamak Kaymakamı Ziya Polat'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamakımızı eğitimiyle, sağlığıyla, turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yerlere taşıyacağız inşallah” dedi.


Mamak'ta bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde bir çalışma hedeflediklerini kaydeden Başkan Köse, “Mamak'ı birlik ve beraberlik içerisinde daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. El birliği ile ilçemize önemli katkılar ve eserler bırakacak, güzel hizmetlere birlikte imza atacağımıza gönülden inanıyorum. Mamakımızı eğitimiyle, sağlığıyla, turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yerlere taşıyacağız inşallah” dedi.


Köse'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Polat, “Önceliğimiz ülkemize hizmet. Mamak halkına hizmet etmek için bu makamlardayız. Birlikte ilçemizi kalkındıracağız” dedi.

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