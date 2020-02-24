Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi

Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Başkan Köse'nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören ve Mamaklı muhtarlar katıldı. Temel hedeflerinin ilçede yaşayan bütün insanlara kaliteli hizmet sunmak olduğunu ifade eden Kaymakam Polat, “Bu hizmet ve taleplerin ulaştığı ilk adres ise muhtarlarımız. Dolayısı ile gerek vatandaş tarafından, gerekse muhtarlar aracılığıyla ulaşan bilgileri ve talepleri çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Mamak'ta hayata geçecek projeler hakkında bilgi verilen toplantıda istişarenin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Köse, “Muhtarlarımız yerel yönetimlerin mahallelerdeki temsilcileri. Sizler hizmetlerimizin aktarımında ve anlatımında en büyük destekçilerimizsiniz. Bunun için de muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Sizler vatandaşlarımızla bizim aramızdaki köprüyü ne kadar sağlam kurarsanız bizler de hizmet etme noktasında o kadar başarılı oluruz. Bunun için de sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi dinliyor, faaliyetlerimizi bu doğrultu gerçekleştiriyoruz” dedi.