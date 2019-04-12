Başkan Köse öğle yemeğini personelle birlikte yedi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğlen yemeğini personelle birlikte yedi. Yemekhanede tezgahın arkasına geçerek kendi elleriyle personele yemek servisi de yapan Köse, “Bölüşmek bizim tek gerçeğimiz. İşimizi, aşımızı her şeyi bölüşerek Mamakımızı daha da güzel hale getireceğiz. Mesai arkadaşlarımızla gece gündüz hep birlikte çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Köse, “Belediye çalışanlarımızla ilçemiz için vatandaşımız için el ele çalışıyoruz. Hepimizin amacı aynı, daha iyi hizmet etmek. Mesai arkadaşlarımızla olan bağımız gün geçtikçe daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

Yemek sonrası yemekhane personeli ile sohbet eden Köse, kolaylıklar diledi.