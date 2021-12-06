Başkan Köse Yozgatlılarla arabaşında buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği geleneksel arabaşı programında ilçede yaşayan Yozgatlılarla bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Yozgatlılar Derneği'nin düzenlediği geleneksel arabaşı programında ilçede yaşayan Yozgatlılarla bir araya geldi. Yozgatlı Dernekler Federasyonu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa siyasi parti temsilcileri, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arabaşı programları vesilesiyle dostların, akrabaların bir araya geldiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından da önemli. Dirliğiniz ve birliğiniz bozulmasın” dedi.

"Dernekler kültürümüzü yaşatıyor"

Kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasında derneklerin önemli bir rolü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu programlar hem hemşehrileri bir araya getiriyor hem de köklerimizdeki o manevi ruhu hep diri tutuyor. Bir toplum içerisindeki birlik ve beraberlik ne kadar kuvvetli olursa toplum da o kadar çok güçlenir. Ülkemizin her bir şehri gözümüzün nurudur. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Mamak'ta 81 vilayetten insanlarımız var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.