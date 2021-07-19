Başkan Kütükcü: “Bayramlar kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bayramların Türk kültüründe toplumsal dayanışmanın, sevgi ve hoşgörü gibi kardeşlik duygularının pekiştirildiği günler olduğunu belirterek Kurban Bayramı'nın küskünlüklerin giderildiği, ortak değerlerin güçlendirildiği bir bayram olmasını temenni etti.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve berekete vesile olmasını temenni eden Kütükcü, “Bayramlar bizim kültürümüzde, toplumsal dayanışmanın, sevgi ve hoşgörü gibi kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. Rabbimden, bu Kurban Bayramı'nın da İslam alemine huzur ve bereket getirmesini, küskünlüklerin giderildiği, ortak değerlerimizin güçlendirildiği bir bayram olmasını temenni ediyorum. Ancak bu Kurban Bayramı'na da hayatımızın hemen her alanını etkileyen Covid-19 salgınının etkisiyle giriyoruz. Her ne kadar ülkemizde aşılama önemli bir orana ulaşmış olsa da, tüm dünyayı saran bu salgın ülkemizdeki etkisini de sürdürüyor. Dolayısıyla bu Kurban Bayramı'nda da tedbiri elden bırakmamalı, maske-mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uymalıyız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, tedbirlere azami ölçüde uyarak bu dönemi de salimen atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, OSB camiamızın ve iş dünyamızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.