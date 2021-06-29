Başkan Murat Ercan sanayicileri ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Başkent OSB'de sanayicileri ziyaret etti. Sanayinin bir toplumun gelişimindeki önemine vurgu yapan Başkan Ercan, “Sanayicilerimizin yanındayız” mesajı verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Özellikle esnafları ziyaret ederek taleplerini dinleyen Başkan Ercan, birebir görüşmelere büyük önem veriyor.

Bu kez Başkent OSB'de sanayicilerle bir araya gelen Başkan Ercan'ın ilk durağı Dora Otomotiv Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Başkan Ercan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Akkoç ile görüştü, çalışanlarla sohbet etti.

Başkan Ercan Türkiye'nin en büyük sanayi ve teknoloji yatırımlarından biri olan Kalyon PV Güneş Enerji Sistemleri Fabrikası'na da bir ziyaret gerçekleştirdi. İcra Kurulu Üyesi Ersan Tüfekçi ile görüştü, fabrika ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Murat Ercan üretim faaliyetleriyle 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Merih Asansör şirketini de ziyaret etti. Asansör demolarını inceleyen Başkan Ercan üretim departmanlarını gezdi, işçilerle sohbet etti. Türkiye Asansör Sanayicileri Federasyonu ve Merih Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik'e misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Ercan, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ankara Akrilik Polimer Sanayi şirketi ve sahibi Serkan Dündar'ı da ziyaret eden Başkan Ercan, geçtiğimiz günlerde yaşanan talihsiz yangınla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti, yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan'ın son durağı Doğan Yıldız Makina Mühendislik şirketi oldu. Yönetici ve çalışanlarla bir araya gelen Başkan Ercan, OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğan Yıldız Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Alakuş'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde sanayi sektörünün bir ülkenin gelişiminde büyük paya sahip olduğunu ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincan Belediyesi olarak katma değer üreten, teknoloji yatırımları yapan firmaların her daim yanındayız. Üreten, istihdam sağlayan, gelecek nesillere ışık olan sanayicilerimize destek vermeye hazırız. Bizleri burada ağırlayan sanayicilerimize ve çok değerli çalışanlarına misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim. Rabbim işlerinizde kolaylık versin” ifadelerini kullandı.