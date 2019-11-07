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Başkan Murat Köse sokakları süpürdü

Mamak Belediyesinin her hafta cumartesi günü bir mahallede gerçekleştirdiği temizlik çalışması sürerken, Belediye Başkanı Murat Köse de ekiplerle birlikte sokakları süpürdü.


Mamak Belediyesi Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 200 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Fahri Korutürk Mahallesi bir uçtan bir uca temizlendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ekiplerle birlikte çalışmalara katılarak, sokakları süpürüp tabelaları sildi. Köşe bucak temizlik çalışmalarına mahalle sakinlerinin de sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Başkan Köse, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşayabilmeleri için asri görevimiz olan temizlik çalışmalarımızda hiçbir şekilde taviz vermemeye özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda halkımızdan bu yapılan temizlik çalışmalarına sahip çıkmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.


Her hafta bir mahallede uygulanan köşe bucak temizlik çalışması kapsamında ekiplerin bir bölümü Fahri Korutürk Mahallesi'nin tüm sokaklarında köşe bucak temizlik yaparken, diğer görevliler ise sokakları yıkadı. Yeşil alanlarda ilaçlama işlemi yapılarak park bahçeler bakıma alınırken, yol bakımı ve asfaltlama çalışması da gerçekleştirildi. Tamamlanan temizlik çalışmalarının sonunda çöp konteynerleri de onarılarak, boyandıktan sonra ilaçlandı.

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