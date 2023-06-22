Başkan Murat Köse'ye yeni görev

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği 20. Olağan Kongresi büyük bir heyecan ve coşku ile yapıldı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin yeni Genel Başkanı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse oldu.

Başkan Murat Köse, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yemin ederek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'tan görevi devraldı. Görev değişiminin ardından Türk Hava Kurumu ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan Başkan Murat Köse, “Kutlu ecdadımızın ilahi Kelimetullah için, Kızıl Elma için güneşin doğduğu yere ve güneşin battığı yere ordular gönderdiği günden bugüne kadar milleti için, bayrağı, vatanı ve devleti için canını feda etmiş tüm şehitleri rahmetle, minnetle anıyorum. Onların kutlu mirasına canımız pahasına sahip çıkacağımızı buradan ilan ediyorum. Seçilen tüm yönetim kurulu üyelerimizle beraber siz değerli kurucularımızla ve gönül dostlarımızla beraber ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedefiyle çalışacağız inşallah” dedi.

Başkan Murat Köse ayrıca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin Kongresinde Şahsıma Genel Başkanlık görevi tevdi eden kıymetli büyüklerime ve kongre delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Dünyasında, dilde, fikirde ve işte birliğin Mühendislik ve Mimarlık alanında hayata geçirilmesi amacıyla pek çok önemli projeye imza atan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'nin emektarlarına, başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş olmak üzere, Kurucu Genel Başkanımız İlyas Demirci'ye ve Gönül Coğrafyamızın güzel insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim güzel, hayırlı görevler yapmayı nasip etsin, Rabbim mahcup etmesin inşallah” diye konuştu.