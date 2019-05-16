Başkan Oğuz, engelli bireylere iftarda buluştu

Engelli bireylerin yaptığı resim ve el işi ürünlerinden oluşan sergiyi de gezen Başkan Oğuz, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetleri engelli bireyleri düşünerek üreteceklerini söyledi.

Başkan Oğuz, ilçede ikamet eden engelli bireyler ve aileleriyle iftarda sofrasında bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Başkan Oğuz'un yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile ilçe protokolü de katıldı.

El emeği göz nuru

Başkan Oğuz ve beraberindekiler iftar öncesinde, engelli bireylerin Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaptıkları resim ve el işi ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. Oğuz ve beraberindekiler burada resimler ve eserler hakkında engelli bireylerden bilgi aldı. Daha sonra hep birlikte oruçlar açıldı.

Engelsiz bir Kahramankazan

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetleri engelli bireylerin düşünülerek üreteceklerini söyledi. Katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini ve engelli bireylerin de bunun en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Oğuz, “Mübarek Ramazan-ı Şeirf'te engelli kardeşlerimizin gönül sofralarına misafir olmaktan dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde hizmetlerimiz ve eserlerimizle engelsiz bir Kahramanakazan oluşturacağız. Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi'miz engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonun sağlanması anlamında ciddi katkılar sunuyor. Merkezimiz onların daha kaliteli vakit geçirmelerini, topluma kazandırılmalarını ve en önemlisi engellerinin yapabilecekleri birçok aktiviteye engel teşkil etmediğini görmelerini sağlıyor. Gönül belediyeciliği uygulamaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda toplumumuzun tüm kesimleri için projeler geliştiriyor, hizmetler üretiyoruz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin mutluluğu ve rahatı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.