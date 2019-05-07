Başkan Oğuz, ilk iftarı vatandaşlarla yaptı

Kahramankazan meclis üyelerince verilen iftarda, Başkan Oğuz yemekleri elleriyle dağıttı.

Kahramankazan 'da Ramazan coşkusu yaşanmaya başladı. Ramazan ayı kapsamında Kahramankazan Belediyesi tarafından Kent Meydanı'na kurulan çadırlarda vatandaşlara ücretsiz olarak iftar yemeği ikram ediliyor. Ramazan ayının ilk iftar yemeğini ise belediye meclis üyeleri verdi. Yemeğin masrafını AK Parti'li, MHP'li ve İYİ Parti'li meclis üyeleri birlikte karşıladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edilen yemeği elleriyle dağıttı. Başkan Oğuz ve beraberindeki meclis üyeleri daha sonra vatandaşla birlikte iftar yaptı. Kahramankazan Belediyesince Kent Meydan'ında kurulan alanda vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri ücretsiz olarak ikram edilecek.

"Allah birliğimizi bozmasın"

Başkan Oğuz ve vatandaşlar hep birlikte dua etti. Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada yemeği veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederek hayırlarının kabul olması temennisinde bulundu. Oğuz, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bizleri hep birlikte nice Ramazanlara eriştirsin" dedi.