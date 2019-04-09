Başkan Oğuz ilk nikahını kıydı

Başkan Oğuz, nikahlarını kıydığı genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, belediye başkanı unvanıyla ilk nikâhını kıydı. Başkan Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah töreninde Esra ve İbrahim çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çiftin nikah şahitliklerini ise eski Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk yaptı. Başkan Oğuz, genç çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok çocuk tavsiyesini de anımsattı. Başkan Oğuz, belediye başkanı unvanıyla kıydığı nikâhın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.