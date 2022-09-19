Başkan Oğuz, Kahramankazanlı yönetici ve bürokratlarla bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği'nin düzenlediği tanışma kahvaltısında Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan dernek üyesi yönetici ve bürokratlarıyla tanışma kahvaltısında bir araya geldi.

Tanışma kahvaltısında konuşan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Mahkeme kadıya mülk değil” diyerek yaptığı her hizmetin vatandaş odaklı olmasına ve kamuya yararlı hizmetler olması gerektiğine dikkat çekti. Gelişen bir şehrin de insanlar gibi olduğunu belirten Oğuz, Hamdolsun ilçemiz ‘Ankara'nın 6'ncı, Türkiye'nin en gelişmiş 74'üncü ilçesi oldu. Kahramankazan milli ve yerli projelerin merkez üssüdür” dedi.

“Türkiye'nin en büyük tank palet fabrikası kuruluyor”

Türkiye'nin en büyük tank palet üretim fabrikasının Kahramankazan'da kurulacağını belirten Oğuz, Kahramankazan, savunma sanayi havzası içerisinde. Şimdi yapılan işyerlerine, savunma sanayinin bileşenlerini oluşturan TAİ-TUSAŞ Rahmetli Özal zamanında inşa edilmiş, ama sadece son üç yılda çalışan personel sayısı 8 binden 14 bine çıkmıştır. Ürün ağını genişletmiştir. Milli Muharip Savaş Uçağı burada üretilir. O yüzden Kahramankazanımızı değişik platformlarda anlatırken hep Kahramankazan milli ve yerli projelerin merkez üssü olduğunun altını çiziyoruz. Yani 15 Temmuz gecesinde tüm Türkiye'ye kasten başlatılan hain darbe teşebbüsünün tüm Türkiye'de gösterilen kahramanlık destanının sembolleşen ilçesidir burası” dedi.

“Ankara'nın 6. Türkiye'nin en gelişmiş 74. ilçesi olduk”

Oğuz, Kahramankazan'ın Türkiye'nin ve Ankara'nın gelişmiş ilçelerinden biri olduğunu vurgulayarak ilçemiz, Türkiye'nin en gelişmiş 74'üncü ilçesi olmuştur. 4 yılda bir yayınlanan sosyal gelişmişlik endeksine göre Kahramankazan son 4 yılda 11 puan yükselerek en gelişmiş 74. ilçe olmuştur Ankara'mızda da 25 ilçe arasında Kahramankazan'ımız 6'ncı sıradadır. Şimdi son dönemlerde yakaladığımız ivme o kadar fazla ki, 3 Ağustos‘ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 milyon metrekarelik bir alan Savunma Sanayi için kamulaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Kahramankazan'ımızın gidişi, savunma sanayinin kalbi noktasına doğrudur gelişiyor demişti. Kısa bir süre sonra da az evvel bahsettiğim imzayı attı” ifadelerini kullandı

“Hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz”

Kahramankazan'a her zaman hizmet etmek istediğini vurgulayan Serhat Oğuz, “Hamdolsun geliyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz bazı konularda bize yol gösteriyorsunuz, fikir veriyorsunuz, eleştiriyorsunuz hepsi başımla gözüm üstüne. Ama aradaki muhabbeti daha da sıkılaştırmamız, daha fazla iletişim halinde olmamız lazım. Kahramankazan Belediyesi olarak, Kahramankazan'ımızın bu zengin insan kaynağına hangi konuda nasıl bir katkı sunmak icap ederse, bizler buradayız gelecekte de inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramankazan'a hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz., Hepinize görevlerinde, ticari hayatınızda başarılar diliyorum Serhat kardeşiniz olarak bir Kahramankazanlı evladınız olarak da her zaman sizlerin yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.