Başkan Oğuz koltuğunu minik Hayrünisa'ya bıraktı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Hayrünisa Yazıcıoğlu'na bıraktı. Başkan Oğuz, büyüdüğünde belediye başkanı olmak istediğini söyleyen minik Hayrünisa'yı makam aracıyla okuluna bıraktırdı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kahramankazan Atatürk İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini ağırladı. Ziyaret sırasında 4'üncü sınıf öğrencisi Hayrünisa Yazıcıoğlu, Başkan Oğuz'un koltuğuna oturarak temsilen Kahramankazan Belediye Başkanı oldu.

Minik Hayrünisa, Başkan Oğuz'un herhangi bir talimatlarının olup olmadığını sorması üzerine, ilk olarak belediye işleyişi konusunda bilgi aldı. Minik Hayrünisa daha sonra telefonla belediye başkan yardımcılarını makama çağırdı. Hayrünisa burada, “İlçedeki okullara zeka ve beceri atölyeleri kurulması, okulların çevresine hız kesici bariyerler yerleştirilmesi, park ve bahçelerin sayısının artırılarak daha yeşil bir Kahramanakazan oluşturulması, binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi ve tüm çocuklara balon dağıtılarak lunaparka götürülmesi” talimatlarını verdi.

Minik Hayrünisa, son olarak bu talimatlarının takipçisi olacağını söyledi.

Başkan Oğuz'a teşekkür etti

Minik Hayrünisa daha sonra, 21 yıllık öğretmen olan ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini yürüten Başkan Oğuz'a, ilçeye eğitim alanında yaptığı hizmetlerden dolayı tüm Kahramankazanlı çocuklar adına teşekkür etti. Başkan Oğuz, bunun üzerine minik Hayrünisa'ya teşekkür ederek, büyüdüğünde ne olmak istediğini sordu. Minik Hayrünisa, soruya “Belediye başkanı olmak istiyorum” yanıtını verdi. Başkan Oğuz da, minik Hayrünisa'nın Kahramankazan'ın ilk kadın belediye başkanı olacağına inancının tam olduğunu belirterek, ileride kendisini belediye başkanı olarak görmek istediğini söyledi.

Çocukların ilçesi Kahramankazan

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazanlı çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Oğuz, “Çocuklarımız geleceğimiz. Onlar yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyükleri. İlçemizde çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kahramankazan önümüzdeki dönemde çocukların ilçesi olacak ve bu alanda hayata geçirilen projelerle Türkiye'ye örnek olacak” diye konuştu.

Makam aracıyla okula döndü

Başkan Oğuz, aynı zamanda okul meclisi başkanı da olan minik Hayrünisa'ya ve resim yarışmasında Ankara birincisi olan Meryem Güngör ve şiir yarışmasında Türkiye ikincisi olan Ebrar Özkan'a kitap ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Oğuz, daha sonra minik Hayrünisa ve diğer çocukları makam araçlarıyla okullarına kadar bıraktırdı. Hayrünisa ve diğer çocuklar burada okul müdürü ve okulun seymen ekibi tarafından törenle karşılandı.