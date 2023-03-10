Başkan Oğuz kültür turu düzenledi

Kahramankazan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl depremzede kadınlarla birlikte kutlandı. Yaklaşık 450 kadın Kahramankazan Belediyesi'nin düzenlediği kültür turuna katıldı.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Kahramankazan Belediyesi bu özel günde kadınlar için Ankara'nın Çamlıdere ilçesine kültür turu düzenledi. Bu yıl düzenlenen etkinlik, yaşanılan büyük afet sonrası Kahramankazan'a gelerek burada yerleşen ailelerin de programa katılmasıyla farklı bir anlam kazandı. Afetzede kadınların da katıldığı Çamlıdere gezisi belediye önünden otobüslerin uğurlanmasıyla başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tüm otobüsleri tek tek ziyaret ederek geziye katılan kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un eşi Nergiz Oğuz'un da katıldığı kültür turu programında kadınlar tarihi bir yolculuğa çıktı. Yaklaşık 450 kadının katıldığı programda müze, türbe, tabiat parkı gibi pek çok nokta ziyaret edildi. Nergiz Oğuz programa katılan tüm kadınlara tek tek karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kahramankazan Belediyesi olarak kadınların yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kadın, elinin değdiği yeri güzelleştirir. Bu vesile ile mücadeleleri, fedakarlıkları, emekleri asla bir gün ile sınırlandırılamayacak olan güçlü kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Deprem bölgesinden Kahramankazan'a gelen depremzede kardeşlerimizde geziye katıldılar. Onlara elimizde geldiği kadarıyla destek oluyoruz. Fakat yaşadıkları acılar çok büyük. O nedenle bugün onları biraz olsun yaşadıkları acılardan uzaklaştırmak istedik” dedi.