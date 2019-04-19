Başkan Oğuz liseli kaşiflerle buluştu

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, öğrenciler ve velilerin katıldığı törenle açıldı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler fuarın açılışını gerçekleştirdi. Davetliler daha sonra hazırlanan projeleri yakından inceleyerek, öğrencilerden bilgi aldı.

Başkan Oğuz, fuarın öğrencilerin bilimsel araştırmalara ve yeni buluşlara ilgi göstermesi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Geleceğin bilim adamlarının hazırladıkları projeleri oldukça beğendim ve incelemekten keyif aldım. Birçok başarılı projeyi görme fırsatımız oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Kahramankazan Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Proje yürütücüsü Matematik Öğretmeni Münevver Aksoy da, fuar kapsamında 30 projenin yer aldığını belirterek, “Öğrencilerimizin fikirlerini proje haline getirmeleri onların da çok hoşuna gitti. İnşallah önümüzdeki senelerde daha güzel projelerle devam edeceğiz” dedi.