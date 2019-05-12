Başkan Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Onlar için ne yapsak az, her zaman yanlarındayız” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda, Başkan Oğuz iftar öncesi masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Oğuz, şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.

“Onlar bizim ailemiz”

Başkan Oğuz, mübarek ramazan ayında böylesine anlamlı bir iftara katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü, bayrağımızın gönderde kalması, ezanımızın susmaması için gözünü dahi kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizin değerli aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu mübarek iftar sofrasında şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerimizle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Çok anlamlı ve duygu dolu bir iftar programı oldu. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimiz artık bizlerin de ailesidir. Onlar için ne yapsak az, her zaman yanlarındayız. Tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

İftara, Başkan Oğuz'un yanı sıra, Kahramankazan Kaymakam Engin Aksakal, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, Mürted Hava Meydan Komutanı Albay Sadettin Karakan ve ilçe protokolü ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.