Başkan Oğuz ve Bakan Kurum Kahramankazan'ı konuştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Bakan Kurum ve Oğuz, Satıkadın Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçede hayata geçirilecek bazı projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarette Kahramankazan Millet Bahçesi ve Satıkadın Kentsel Dönüşüm projelerinin de aralarında bulunduğu bazı projeler masaya yatırıldı. Bakan Kurum, seçim öncesinde Kahramankazan'a yaptığı ziyarette Ankara'ya kurulacak olan 5 Millet Bahçesi'nden birinin Kahramanakazan'a yapılacağının sözünü vererek, bu Millet Bahçesi'nin bakanlık eliyle yapılacak çalışma sonucu Kahramankazan'a kazandırılacağını söylemişti. Millet Bahçesi projesinin proje ihalesi geçtiğimiz günlerde yapılarak, projede ilk adım atılmıştı. Kurum, Millet Bahçesi'nin haricinde 15 Temmuz Milli Direniş Parkı'nı da ilçeye kazandıracaklarını belirtmişti. Bakan Kurum ayrıca, ilçede yapılacak olan Satıkadın Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de TOKİ eliyle yürütüleceğini kaydetmişti. Ziyarette söz konusu projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunularak, gelinen nokta hakkında değerlendirme yapıldı. Bakan Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanlığının her zaman Kahramankazan halkının yanlarında olduğunu belirterek, ilçedeki projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalıştıklarını ifade ettiği öğrenildi.

Başkan Oğuz, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, gerçekleştirilecek projelerin şimdiden Kahramankazan'a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Oğuz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bakanımız Murat Kurum ve çalışma arkadaşlarına ilçemize verdikleri desteklerden dolayı ilçe halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Bakan Kurum, Kahramankazan'a yaptığı ziyarette, “Kahramankazan'ı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey'in her türlü projesinin arkasındayız. Her türlü projesine, hemşehrilerimizin ihtiyacı olan her şeye bakanlık olarak destek vereceğiz” demişti.