Başkan Oğuz'dan “çınarlar” onuruna konser

Sanatçı Nazlı Öksüz'ün seslendirdiği türkülerle zaman zaman hüzünlenen zaman zaman da neşelenen yaşlı vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki 60 yaş üzeri vatandaşlar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye, yaşlı vatandaşlar onuruna Türk Halk Müziği konseri düzenledi. Konser çerçevesinde sanatçı Nazlı Öksüz sahne aldı. Konsere Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ve 60 yaş üstü vatandaşlar katıldı. Yaşlı vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. Belediye yürümekte zorlanan ya da ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşları ise servis araçlarıyla evlerinden alarak, konserin düzenlendiği salona getirdi. Türkülerle zaman zaman hüzünlenen zaman zaman da neşelenen yaşlı vatandaşlar, konser boyunca doyasıya eğlendi. Başkan Oğuz burada tek tek ilgilendiği yaşlı vatandaşlarla sohbet etti. Oğuz daha sonra çalınan Ankara havaları eşliğinde gençlere taş çıkartan yaşlı vatandaşlara eşlik etti. Ankara havaları oynanan konser renkli görüntülere sahne oldu.

"Sizler başımızın tacısınız"

Başkan Oğuz, yaşlı ve büyüklere karşı saygı göstermenin Türk kültüründe önemli bir yer tuttuğuna değinerek, “Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler bizlere yol gösteren, bilgi ve tecrübelerinden faydalandığımız çınarlarımızsınız. Belediye olarak her zaman yanınızdayız. Bugün ulu çınarlarımızla birlikteyiz. Ulu çınarlarımız için bir program düzenledik. Onlarla birlikte olmak istedik. Bereket büyüklerle beraber olmaktır. Onlara Ramazan ayı öncesinde gönüllerince bir program yaşatmak istedik. Onların duasını almak istedik. Kucaklaştık ve sarıldık” diye konuştu.