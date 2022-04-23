Başkan Oğuz'dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçedeki çocuklara anlamlı bir sürpriz yaptı. Kahramankazanlı çocuklar kendileri için hazırlanan ve içerisinde birçok oyuncağın yer aldığı etkinlik alanında doyasıya eğlenerek, ikram edilen lezzetlerin tadına baktı.

Kahramankazan Belediyesi'nce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki çocuklar için Salı Pazarı'na etkinlik alanı kuruldu. Kahramankazanlı çocuklar içerisinde çok sayıda oyuncağın yer aldığı etkinlik alanına yoğun ilgi gösterdi. Oyuncakların keyfini çıkaran çocuklar burada doyasıya eğlendi. Çocuklar için dans ve kukla gösterileri ile çok sayıda sahne aktivitesi de yapıldı. Keyifli anlar yaşayan çocuklar ayrıca, ücretsiz olarak ikram edilen patlamış mısır, pamuk şeker, elma şekeri, şeker macun gibi lezzetlerin de tadına baktı. 23 Nisan'da gönüllerince eğlenen çocukların neşesi görülmeye değerdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, bu anlamlı günde etkinlik alanında çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Oğuz da oyunlar oynayıp, oyuncaklarda eğlenen çocukların neşesine ortak oldu. Oğuz, çocuklara kendi hazırladığı pamuk şeker, macun ve patlamış mısır ikramında bulundu. Etkinlik alanı 24 Nisan'da çocuklar için açık olacak. Kahramankazanlı çocuklar, 23 Nisan'da kendilerine yaptığı bu sürpriz için Başkan Oğuz'a teşekkür etti.

“Sizleri çok ama çok seviyoruz”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 102. yılını büyük bir coşkuyla karşıladıklarını ifade eden Başkan Oğuz, Kahramankazanlı çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların bayramını kutladı. Alanı dolduran çocuklara, “Sevgili çocuklar, sizleri çok ama çok seviyoruz” diyerek seslenen Oğuz, “Sizler yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyüklerisiniz. İlçemizde çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün sizin bayramınız doyasıya eğlenin, sevgiyle kalın” şeklinde konuştu.