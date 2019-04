Başkan Oğuz'dan “güler yüz” talimatı

Kendisi başta olmak üzere tüm belediye personelinin Kahramankazan halkının hizmetkârı olduğunu vurgulayan Başkan Oğuz'un personele ilk talimatı “vatandaşa karşı güler yüzlü olun” oldu.

Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm belediye personeli hazır bulundu.

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada belediye personeline hitaben seçim sürecinde yaptığı “1 Nisan'dan itibaren mesai arkadaşınız olacağım, Kahramankazan'a hep birlikte hizmet edeceğiz” açıklamasını anımsattı. Başkan Oğuz, seçimlerin artık geride kaldığını belirterek, “Artık Serhat Oğuz sizlerin bir mesai arkadaşınızdır. Kahramankazanımıza hep birlikte omuz omuza, yürek yüreğe hizmet edeceğiz” dedi.

Tüm belediye personeline bugüne kadar verdikleri hizmetler ve çalışmalar için teşekkür eden Başkan Oğuz, bundan sonra da aynı gayret ve çaba ile hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Belediye personeline yönelik ilk talimatını da veren Oğuz, “Sizlerden gerçekleştirmenizi istediğim ilk önemli nokta vatandaşlara karşı güler yüzlü olmanız. Güler yüzümüzü vatandaşa her zaman göstereceğiz. Çünkü biz onlara hizmetkar olmak için bu görevlerde bulunuyoruz. Bunu yalnızca mesai saatleri içerisinde değil, günlük yaşantınızda da yapmanızı istiyorum. Çünkü başta ben olmak üzere her birimiz Kahramankazan Belediyesinin temsilcileriyiz. Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek çıktığımız bu yolculukta aziz Kahramankazan halkının her zaman hizmetkarı olacağız” diye konuştu.

Başkan Oğuz ayrıca personelden çalışmalarında öz verili ve çözüm odaklı bir anlayış sergilemelerini isteyerek, özellikle mesai saatleri içerisinde en yüksek verimle çalışmaları talimatını verdi.