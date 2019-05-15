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Başkan Oğuz'dan köylere çıkarma

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte köy ziyaretlerini sıklaştırdı.

Başkan Oğuz, köylerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine konuk olarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe genelindeki tüm köyleri ziyaret ediyor. Ziyaretlerine Yayalar ve İnceğiz köylerinden başlayan Oğuz, buralarda çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyor. Oğuz, ziyaretler kapsamında köylerdeki genç yaşlı, kadın çocuk tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine konuk olan Oğuz, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.


Elimizden geleni yapıyoruz


Başkan Oğuz, gece gündüz demeden ilçedeki köyler başta olmak üzere tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların yanında olacaklarını söyledi. Oğuz, “Bu ziyaretlerimizi özellikle Ramazan ayının gelmesiyle sıklaştırdık. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görüyoruz. Elimizden gelen ne varsa tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Bu mübarek günlerde bir sıkıntıyı giderebiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

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