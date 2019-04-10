Başkan Oğuz'dan polislere anlamlı ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisleri ziyaret etti. Oğuz, ''Polis teşkilatımız huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak görevini yerine getirmektedir'' dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Oğuz, görevleri başındaki polislerin günlerini kutlayarak, karanfil hediye etti. İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay'a da çiçek takdim eden Oğuz, daha sonra kameralardan bir süre ilçeyi izleyerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyareti sırasında 174 yıllık köklü bir maziye sahip olan Türk polisinin Türkiye'de asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösterdiğini kaydeden Oğuz, ''Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. Kahramankazan'ın bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür. Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Türk milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum'' dedi.