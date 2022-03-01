Başkan Oğuz'dan TOKİ Başkanı Bulut'a ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti. Kahramanakazan'da TOKİ tarafından yapımı sürdürülen yatırımların masaya yatırıldığı görüşmede, ilçeye kazandırılacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz ziyaret kapsamında, ilçelerinde TOKİ tarafından inşa edilen ya da yapım aşamasında olan çalışmalar hakkında Başkan Öztürk'e bilgi verdi. Kahramankazan'da TOKİ eliyle yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı ziyarette, ilçeye kazandırılabilecek yeni yatırımlar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Oğuz ayrıca, ilçede yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin de Başkan Bulut'a bilgi verdi.

Başkan Bulut, bu anlamlı ziyareti için Başkan Oğuz'a teşekkür ederek, Kahramankazan'ın ve Kahramankazan halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Başkan Oğuz da, Kahramankazan açısından oldukça verimli bir görüşme olduğunu belirterek, “Kahramankazanımızdan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'la ilçemizle ilgili konuları görüşme imkanı bulduk. Projelerimizi ve Kahramankazanımızı konuştuk. Başkanımıza ilgi ve alakaları için ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.