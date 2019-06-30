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Başkan Oğuz'dan yaşlı teyzelere jest

Göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ve uyguladığı tedbirlerle halkın gönlünü kazanan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeye ait hizmet aracıyla bir programdan döndüğü sırada, ellerindeki torbalarla yol kenarında gördüğü yaşlı teyzeleri hizmet aracıyla evlerine bıraktırdı.


31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ve uyguladığı tedbirlerle halkın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Oğuz, bu doğrultuda, belediye bünyesinde makam aracı kullanımına son verdiklerini açıklayarak, hiçbir görevlinin makam aracı kullanmayacağını ifade etmişti. Oğuz, kendisi de dahil olmak üzere tüm belediye personellerinin görevlere resmi hizmet araçlarıyla gideceğini ve görevler ve belediyeyi temsil dışında araç kullanmayacaklarını kaydetmişti.



Teyzeler mutlu oldu


Başkan Oğuz, belediyeye ait hizmet aracıyla bir programdan döndüğü sırada, ellerindeki torbalarla yol kenarında evlerine gitmeye çalışan yaşlı teyzeleri gördü. Aracını durduran Oğuz, burada yaşlı teyzelerle bir süre sohbet etti. Oğuz, sohbetin ardından, yaşlı teyzelerin hizmet aracıyla evlerine götürülmesi talimatını verdi. Teyzeler daha sonra hizmet aracıyla evlerine bırakıldı. Başkan Oğuz'un kendilerine yaptığı jest karşısında mutlu olan yaşlı teyzeler, memnuniyetlerini dile getirdi. Hizmet aracıyla yaşlı teyzeleri evlerine gönderen Oğuz, daha sonra esnafları ziyaret etti.



“Vatandaşlarımızın hizmetkarıyız”


Oğuz, göreve başladığı günden bu yana halka dokunan ve vatandaş odaklı projeler ve uygulamaları hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, bundan sonra da böyle devam edeceklerini söyledi. Oğuz, “Yaşlı teyzelerimiz alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndüğünü gördüm. Yorgun olduklarını görünce kendilerinin evlerine bıraktırdım. Vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Belediyenin tüm imkanlarını onların refahı ve mutluluğu için seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.

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