Başkan Ramazan Şimşek: “Gün birlik günü, birlik olup yaraları sarma günü”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine harekete geçti. Yangında hayvanlarını kaybeden köylüler için yardım kampanyası başlatan Başkan Şimşek “Birlik ve beraberlik içerisinde bu kara günleri de hep birlikte, omuz omuza atlatacağız” dedi.

Ülkemizde yaşanan yangınlar sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek köylülerin yaralarını sarmak için yardım kampanyasına imza attı. Gölbaşı Belediyesi olarak 50 koyun, 50 keçi, 30 düve, sap saman balyası ve hayvan yemi desteğinde bulunacaklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Gelin el ele verelim ve yaralarımızı birlikte saralım. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Kampanya bağışlarınızı 8 Ağustos Pazar Günü'ne kadar Gölbaşı Kurban Kesim Tesisi'ne getirebilirsiniz. Araçlarımız sizlerin de bağışlarını aldıktan sonra, yangından etkilenen bölgelerimize doğru hareket edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde bu kara günleri de hep birlikte, omuz omuza atlatacağız” açıklamasında bulundu. Başkan Şimşek, bilgi almak için 0532 624 45 68 numaralı hattan kendilerine ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.