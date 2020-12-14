Başkan Şentop'a Moldovalı soydaş Büyükelçiden ziyaret

Şentop, “FETÖ ile iltisaklı okullarda görevli olan 7 kişinin 6 Eylül 2018 tarihinde ülkemize iadesi konusundaki desteğinizden memnuniyet duyduk” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor ile makamında görüştü. Mart ayında göreve başlayan Dmitri Croitor'un ülkemize büyükelçi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Meclis Başkanı Şentop, “Gagavuz bir soydaşımızın bu göreve atanması bizleri ayrıca sevindirmiştir. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova'ya yaptığı ziyaretle, ortak sınırımız olmamasına rağmen, ortak tarihimiz ve kültürel öğelerimiz vasıtasıyla komşu addettiğimiz dost ve kardeş bir Moldova ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık” ifadelerini kullandı.

Şentop bu yıl açılışları yapılan Gagavuz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat Başkonsolosluğu ve Alanya Fahri Konsolosluğunun ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını ümit ettiğini belirterek, 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Maia Sandu'yu da tebrik etti.

Şentop, parlamentolar arası ilişkilere değinerek, "Parlamentolarımız arasındaki temaslar, ülkelerimiz ve kardeş halklarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede, parlamentolarımızdaki ihtisas komisyonları ve dostluk grupları arasındaki istişare mekanizmalarının geliştirilmesi aynı zamanda KEİPA gibi uluslararası parlamenterler asamblelerdeki iş birliğimizin güçlendirilmesi bakımından da önem arz etmektedir. İki ülke parlamentoları arasındaki Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının faaliyetlerine çok önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Moldova ile ilişkilerinde Gagavuz Yeri ve soydaşlarının bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü belirten Şentop, “Gagavuz soydaşlarımızın refahı ve kültürel kimliklerini özgürce yaşayabilmesi, Moldova ile ilişkilerimizin ana gündem maddelerindendir. Biz güçlü bir Moldova'da güçlü bir Gagavuz Yeri görmek istediğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Gagavuz soydaşlarımızın kalkınması için özellikle TİKA aracılığı ile önemli destekler sağlıyoruz. TİKA bugüne kadar Moldova genelinde 40 milyon dolar değerinde 400 proje gerçekleştirmiştir” diye konuştu.

Moldova'da FETÖ iltisaklı ‘Orizont' isminde 5 okul bulunduğunu ve bunlardan birisinin de Gagavuz Özerk Yeri'nde bulunan Çadır Lunga şehrinde olduğunu belirten Meclis Başkanı Şentop, “FETÖ ile iltisaklı okullarda görevli olan 7 kişinin 6 Eylül 2018 tarihinde ülkemize iadesi konusundaki desteğinizden memnuniyet duyduk. FETÖ ile mücadelemiz konusunda da desteğinizin devamını bekliyoruz. Özellikle FETÖ iltisaklı 5 okulun devrini ve yöneticilerinin ülkemize iadesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Moldova Büyükelçisi Croitor ise, Meclis Başkanı Şentop'a teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.