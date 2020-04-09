Başkan Şimşek, Bakan Kurum ile telekonferansla görüştü

Başkan Ramazan Şimşek'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, korona virüs salgınının önlenmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra, devam eden ve yapılacak olan projeler değerlendirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, korona virüsün önlenmesi için Gölbaşı'nda yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili Başkan Şimşek'ten bilgi aldı. Bakan Kurum, Başkan Şimşek'e kendisini bir çalışma arkadaşı olarak gördüğünü ifade ederek, “Biz sizi belediye başkanı dışında bir çalışma arkadaşı ve yol arkadaşı olarak görüyoruz. Gölbaşı'nda yapılan işler takdir edilecek seviyededir. Biz de bakanlık olarak destek veriyoruz" dedi.

Gölbaşı'nın stratejik bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının deprem, çığ gibi felaketler sonrası yaptığı çalışmalara da atıfta bulunarak, bakanlığın zor günlerde fedakarca çalıştığını dile getirdi. Bakan Kurum ve ekibine teşekkür eden Şimşek, “Gelecek nesiller bizden bahsederken övgüyle bahsetsin demiştik. Biz de ranta dayalı değil, insan odaklı sosyal projelerimizle yola çıkmıştık. Sizler de bizi destekliyorsunuz. Ben Gölbaşı halkı adına şahsınıza ve kurumunuza verdiğiniz destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.