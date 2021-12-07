İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Şimşek esnaf ile buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ile bir araya geldi.

Esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Şimşek, vatandaşın her zaman yanındayız mesajı verdi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Karagedik Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Ramazan Şimşek, esnafın taleplerini yerinde dinledi. Yeni girişimler ve destekler üzerine sohbet etti. Başkan Şimşek yaptığı konuşmada “Halkımızın ve esnafımızın refahı, mutluluğu bizim için çok önemli. Esnafımızın geçirdiği zor dönemin farkındayız. Sizlere bu dönemde göstermiş olduğunuz özveri için çok teşekkür ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.


Esnaf, Başkan Ramazan Şimşek'e verdiği destek ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.