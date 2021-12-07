Başkan Şimşek esnaf ile buluştu

Esnafın sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Şimşek, vatandaşın her zaman yanındayız mesajı verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Karagedik Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Ramazan Şimşek, esnafın taleplerini yerinde dinledi. Yeni girişimler ve destekler üzerine sohbet etti. Başkan Şimşek yaptığı konuşmada “Halkımızın ve esnafımızın refahı, mutluluğu bizim için çok önemli. Esnafımızın geçirdiği zor dönemin farkındayız. Sizlere bu dönemde göstermiş olduğunuz özveri için çok teşekkür ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Esnaf, Başkan Ramazan Şimşek'e verdiği destek ve ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.