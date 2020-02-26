Başkan Şimşek Esnaf Toplantıları'na devam ediyor

Şehit Oğuz Kağan Usta (Eski Karanfil) Caddesi esnafının ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyen Başkan Şimşek, Gölbaşı'nı birlikte yönettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Şimşek, Gölbaşı'nda yapılan yatırımlarla ilgili esnafları da bilgilendirdi.

Esnafımızı dinliyoruz

Esnafın yanında olduklarını kaydeden Başkan Şimşek “Esnafımızın sorunlarına çözümler üretmek ve esnaflarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek için esnaflarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Kendilerinden gelen talepleri dinleyerek gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kahvaltı sofralarını bizlerle paylaşan esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Biz Gölbaşı ailesiyiz

Biz Gölbaşı Ailesiyiz birlikte Başaracağız diyen Başkan Şimşek ‘Hepimiz Gölbaşı'nda yaşıyoruz. İyi bir gelecek için, güzel bir Gölbaşı için hepimiz el ele verip birlikte çalışacağız. 31 Mart'ta Allahım nasip etti ve sizlerin destekleri ile göreve geldik. Bundan emin olun. Biz Garibin, fukaranın tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirtmeyeceğiz. Buna özen gösteriyoruz. İçiniz rahat olsun hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağız.

Şehit Oğuz Kağan Usta (Eski Karanfil) Caddesi'ni canlandıracağız

Üniversiteler bölgesinde yapılacak olan Üniversiteler Caddesi Projesi'yle Gölbaşı'na sinema salonu kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Şimşek, tramvay projesi ve cadde iyileştirmeleriyle birlikte, Şehit Oğuz Kağan Usta Caddesi de bu proje sayesinde hareketlenecek.

Verdiğimiz Sözlerimizi Yerine Getiriyoruz

Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz diyen Başkan Şimşek, "İncek Hizmet Binamızı Hizmete Açtık, Kent Çifliği projemizin uygulanması için çalışmalara başladık, Gri su projemizi başlatacağız, Hilal Kart projemizi uygulamaya başlattık, Mezbahane projemizi kurban bayramına yetiştireceğiz, Bisiklet yolu projemizi gerçekleştiriyoruz, Öğrencik Planı Onaylandı,Bir çok mahallemizin doğalgazı bağlandı, Mahallerimizin imar sorununu çözerek tapularını dağıtıyoruz. Gölbaşımızı geliştirecek ve kalkındıracak projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.